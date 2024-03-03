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Kuulokkeet ja mikrofoni

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Kuulokkeet ja mikrofoni

SHE3855GD/00

Kuulokkeet ja mikrofoni

Tuotanto lopetettu

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Philips Headphones -sovelluksen avulla saat kaiken irti kuulokkeistasi. Voit käyttää kaikkia ominaisuuksia, jotka antavat sinulle parhaan äänikokemuksen mobiililaitteestasi.

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Philipsin Headphones-sovellus

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 403.6 kB
  • 3 March 2024

Lyhyt käyttöopas - English (US)

  • PDF tiedosto, 72.8 kB
  • 17 November 2023

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