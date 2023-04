Intuitiivinen käyttökokemus – ihanteellinen ensikertalaisille

Philips HomeRun -robotin sovellus on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi, minkä ansiosta se on ihanteellinen robottia ensi kertaa käyttäville. Se sisältää vaiheittaisia ohjeita ja hyödyllisiä videoita, joiden avulla robotista saa parhaan hyödyn. Sovellus on yhteydessä robottiin, jotta voit ohjata sen toimintaa sekä tarkastella puhdistustuloksia missä tahansa oletkin. Näet reaaliajassa, mitkä alueet robotti on puhdistanut.