Tyylikäs muotoilu, sulautuu kodin sisustukseen

Robotti ja automaattinen tyhjennysasema on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja ne on viimeistelty sulautumaan kotisi sisustukseen. HomeRun 7000 -sarjan robotti-imurista ja -mopista on saatavilla kaksi tyylikästä, sisustukseen sopivaa mallia: syvänmusta ja kulta (XU7100/01) sekä silkinvalkoinen ja kulta (XU7100/02). Automaattinen tyhjennysasema on väriltään valkoinen, ja sen pinnalla on vettähylkivä kangas, joka on helppo pitää puhtaana.