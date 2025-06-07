Tunnistaa ja väistää tiellä olevat kengät, lelut ja muut pienet esineet

Unohda lattioiden esitarkistus: robotti tunnistaa ja väistää pienet tiellä olevat esineet, kuten kengät ja lelut, ja puhdistaa lattian niiden ympäriltä juuttumatta tai törmäämättä esteisiin. Robotin etuosassa sijaitseva huippuluokan 3D ToF -tunnistin havaitsee niinkin pienet kuin 2,0 x 2,0 cm:n (L x K) kokoiset esineet. Lisäksi etupuskurin kahdeksan ToF-tunnistinta havaitsevat robotin edessä ja sivuilla olevat kohteet. Tunnistimet toimivat myös heikossa valaistuksessa, joten sinun ei tarvitse pitää valoja päällä ollessasi poissa kotoa.