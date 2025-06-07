2 vuoden takuu
Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
Nauti päivittäisestä huippuluokan puhtaudesta vähemmällä vaivalla. Robotti on suunniteltu tuottamaan kiiltävän puhdas lopputulos imuroimalla ja moppaamalla samalla kertaa. Laite tunnistaa pienet tiellä olevat esineet, kuten kengät ja lelut, ja puhdistaa lattian niiden ympäriltä juuttumatta kohtaamiinsa esteisiin.
Automaattinen tyhjennysasema
Syvänmusta ja kulta -väri
Yhdistetty HomeRun-sovellukseen
Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta vaikka avojaloin.
Unohda lattioiden esitarkistus: robotti tunnistaa ja väistää pienet tiellä olevat esineet, kuten kengät ja lelut, ja puhdistaa lattian niiden ympäriltä juuttumatta tai törmäämättä esteisiin. Robotin etuosassa sijaitseva huippuluokan 3D ToF -tunnistin havaitsee niinkin pienet kuin 2,0 x 2,0 cm:n (L x K) kokoiset esineet. Lisäksi etupuskurin kahdeksan ToF-tunnistinta havaitsevat robotin edessä ja sivuilla olevat kohteet. Tunnistimet toimivat myös heikossa valaistuksessa, joten sinun ei tarvitse pitää valoja päällä ollessasi poissa kotoa.
Robotti ja automaattinen tyhjennysasema on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja ne on viimeistelty sulautumaan kotisi sisustukseen. HomeRun 7000 -sarjan robotti-imurista ja -mopista on saatavilla kaksi tyylikästä, sisustukseen sopivaa mallia: syvänmusta ja kulta (XU7100/01) sekä silkinvalkoinen ja kulta (XU7100/02). Automaattinen tyhjennysasema on väriltään valkoinen, ja sen pinnalla on vettähylkivä kangas, joka on helppo pitää puhtaana.
4.3
5:stä
208
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
hhhT
07/06/2025
Sverige
lOVE
I HAVE A LONG-HAIRED DOG AND THIS PRODUCT SAVED OUR LIVES. I TOTALLY RECOMMEND IT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/02 Robotdammsugare och mopp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/02 Robotdammsugare och mopp
martagylfadottir
28/11/2023
Sverige
Fantastiskt liten maskin
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fick för ett tag sen hem den här robotdammsugare gratis från Influenster som del av Philips kampanj. Måste säga att jag var lite skeptisk eftersom mina golv inte är färdiga och vi går runt med arbetsskor under renoveringen av huset. Dessutom har vi hund som lämnar halva pälsen på golvet, men den lilla saken funkar alldeles utmärkt på mina golv, har inte hunnit testa moppfunktionen men det blir spännande när nya golven är här och har fullt förtroende för den lilla roboten. Kan absolut rekommendera denna maskinen.
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/01 Robotdammsugare och mopp
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/01 Robotdammsugare och mopp
nabilah9
23/11/2023
Sverige
Praktisk dammsugare robot
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En mycket fint apparat, praktisk och lätt att använda,Du kan fjärrstyra den. Det är väldigt praktiskt och bekvämt. Det var en av mina drömmar att köpa en robotdammsugare och drömmen har gått i uppfyllelse. Jag råder alla att köpa den. Tack influencer och Philips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7000/02 Robotdammsugare och mopp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7000/02 Robotdammsugare och mopp