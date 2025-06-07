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  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä
  • Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä

HomeRun 7000 Series AquaRobotti-imuri ja -moppi

XU7100/01

4.3

| (208) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä

Nauti päivittäisestä huippuluokan puhtaudesta vähemmällä vaivalla. Robotti on suunniteltu tuottamaan kiiltävän puhdas lopputulos imuroimalla ja moppaamalla samalla kertaa. Laite tunnistaa pienet tiellä olevat esineet, kuten kengät ja lelut, ja puhdistaa lattian niiden ympäriltä juuttumatta kohtaamiinsa esteisiin.

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Tehokasta moppausta ja imurointia vaivattomasti – joka päivä

  • Automaattinen tyhjennysasema

  • Syvänmusta ja kulta -väri

  • Yhdistetty HomeRun-sovellukseen

Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin imuri

Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin imuri

Robotti imuroi ja moppaa kovat lattiapinnat samalla kertaa ja poistaa lattioille päivittäin kertyvän pölyn. Se poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi, joten voit kävellä lattioilla huoletta vaikka avojaloin.

Tunnistaa ja väistää tiellä olevat kengät, lelut ja muut pienet esineet

Tunnistaa ja väistää tiellä olevat kengät, lelut ja muut pienet esineet

Unohda lattioiden esitarkistus: robotti tunnistaa ja väistää pienet tiellä olevat esineet, kuten kengät ja lelut, ja puhdistaa lattian niiden ympäriltä juuttumatta tai törmäämättä esteisiin. Robotin etuosassa sijaitseva huippuluokan 3D ToF -tunnistin havaitsee niinkin pienet kuin 2,0 x 2,0 cm:n (L x K) kokoiset esineet. Lisäksi etupuskurin kahdeksan ToF-tunnistinta havaitsevat robotin edessä ja sivuilla olevat kohteet. Tunnistimet toimivat myös heikossa valaistuksessa, joten sinun ei tarvitse pitää valoja päällä ollessasi poissa kotoa.

Tyylikäs muotoilu, sulautuu kodin sisustukseen

Tyylikäs muotoilu, sulautuu kodin sisustukseen

Robotti ja automaattinen tyhjennysasema on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja ne on viimeistelty sulautumaan kotisi sisustukseen. HomeRun 7000 -sarjan robotti-imurista ja -mopista on saatavilla kaksi tyylikästä, sisustukseen sopivaa mallia: syvänmusta ja kulta (XU7100/01) sekä silkinvalkoinen ja kulta (XU7100/02). Automaattinen tyhjennysasema on väriltään valkoinen, ja sen pinnalla on vettähylkivä kangas, joka on helppo pitää puhtaana.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

208

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

07/06/2025

Sverige

Sverige

lOVE

I HAVE A LONG-HAIRED DOG AND THIS PRODUCT SAVED OUR LIVES. I TOTALLY RECOMMEND IT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/02 Robotdammsugare och mopp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/02 Robotdammsugare och mopp

28/11/2023

Sverige

Sverige

Fantastiskt liten maskin

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fick för ett tag sen hem den här robotdammsugare gratis från Influenster som del av Philips kampanj. Måste säga att jag var lite skeptisk eftersom mina golv inte är färdiga och vi går runt med arbetsskor under renoveringen av huset. Dessutom har vi hund som lämnar halva pälsen på golvet, men den lilla saken funkar alldeles utmärkt på mina golv, har inte hunnit testa moppfunktionen men det blir spännande när nya golven är här och har fullt förtroende för den lilla roboten. Kan absolut rekommendera denna maskinen.

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/01 Robotdammsugare och mopp

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7100/01 Robotdammsugare och mopp

23/11/2023

Sverige

Sverige

Praktisk dammsugare robot

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En mycket fint apparat, praktisk och lätt att använda,Du kan fjärrstyra den. Det är väldigt praktiskt och bekvämt. Det var en av mina drömmar att köpa en robotdammsugare och drömmen har gått i uppfyllelse. Jag råder alla att köpa den. Tack influencer och Philips

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7000/02 Robotdammsugare och mopp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HomeRun 7000 Aqua XU7000/02 Robotdammsugare och mopp

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.