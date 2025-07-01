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Philipsin asiakastuki

Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin

Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu. 

Jos hammasharjan värinä tuntuu aiempaa heikommalta, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.

Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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