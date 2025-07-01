Philipsin asiakastuki Sonicare-hammasharjan värinä on heikompi kuin aiemmin

Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.



Jos hammasharjan värinä tuntuu aiempaa heikommalta, seuraavista vianmääritysohjeista voi olla apua.



Suosittelemme suorittamaan vaiheet annetussa järjestyksessä. Tarkista vaiheiden välillä, onko ongelma ratkennut, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

1. Lataa akku täyteen. Jos hammasharjan akun varaus on vajaa, se voi tarvita lisää virtaa värähdelläkseen täydellä voimakkuudellaan. Suosittelemme, että lataat sitä yön yli vähintään 24 tunnin ajan.



Kaikkien Sonicare-hammasharjojen laturit ovat erilaisia, eivätkä ne ole yhteensopivia minkä tahansa Sonicare-mallin kanssa. Suosittelemme, että lataat hammasharjan käyttämällä sen mukana toimitettua alkuperäistä laturia. 2. Poista EasyStart käytöstä. Joidenkin hammasharjojen EasyStart-toiminto on oletusarvoisesti käytössä. Tämä toiminto nostaa hammasharjan värinätasoa hitaasti jokaisen harjauskerran jälkeen. Värinätaso lisääntyy ensimmäisten 14 käyttökerran aikana. Jos haluat hammasharjan värähtelevän normaalisti, suosittelemme poistamaan EasyStart-toiminnon käytöstä. 3. Vaihda harjaspää. Se voi myös tarkoittaa, että harjaspää on kulunut. Suosittelemme vaihtamaan harjaspään kolmen kuukauden välein. Voit ostaa uuden harjaspään verkkokaupastamme.



Jos olet vaihtanut harjaspään hiljattain, siirry seuraavaan vaiheeseen. 4. Vaihda harjaustilaa Valittu tila vaikuttaa hammasharjan värinätasoon. Jotkin harjaustilat eivät ole yhtä tehokkaita, esimerkiksi TongueCare ja Sensitive. Suosittelemme lisäämään värinätasoa vaihtamalla harjaustilaa. Katkaise hammasharjasta virta ja valitse haluamasi tila painamalla tila-/tehopainiketta. 5. Vaihda tehoasetusta. Joissakin hammasharjamalleissa on tehoasetus. Tarkista käyttöoppaasta, onko hammasharjassasi tehoasetus. Valittu tehoasetus voi vaikuttaa hammasharjan värinätasoon. Voit valita eri tehotasojen väliltä. Hammasharja valitsee tehotason automaattisesti kiinnitetyn harjaspään mukaan.



Voit muuttaa tehoa painamalla tila-/tehopainiketta harjauksen aikana. Tehoa ei voi säätää, jos rungossa ei ole virtaa. Onko hammasharjassa edelleen vikaa? Jos mikään näistä ohjeista ei auta, hammasharjassa saattaa olla sisäinen vaurio. Suosittelemme, että pyydät hammasharjasi korjausta tai vaihtoa.