Tärkein neuvo, joka soveltuu mihin tahansa maton tahraan, on erityisen totta juuri punaviinin kohdalla: toimi nopeasti. Kuivuneen punaviinin poistaminen on vaikeampaa (joskaan ei mahdotonta). Nopea toiminta on erityisen tärkeää, jos kyseessä on tahranpoisto valkoisesta matosta. Anna meidän näyttää sinulle, miten punaviinitahra matossa on kätevintä poistaa – sekä kuivuneen että tuoreen tahran kohdalla.



Näin poistat tuoreen punaviinitahran matosta



Ripottele tahran päälle reilusti suolaa ja annan sen vaikuttaa (eli imeä kosteuttaa tahrasta) hetki. Imuroi suola seuraavaksi tehokkaalla pölynimurilla, kuten PowerPro Compact -imurilla. Sen antiallergiasuodattimet imevät tehokkaasti ja hygieenisesti kaiken lian matostasi. Jos näet matossasi vielä punaviiniä, toista edelliset vaiheet.



Vinkki: Suola on melko voimakas tapa poistaa tahra, joten korkealaatuisissa ja herkissä matoissa voi kokeilla sen sijaan esimerkiksi hiilihapollista vettä. Kaada kuplavettä tahralle, anna sen vaikuttaa ja taputtele sitten kuivaksi.