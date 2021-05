Kun imetys on vakiintunut ja päätät ottaa käyttöön rintapumpun, tuttipullon, tutteja (tai muita välineitä, jotka ovat kosketuksissa maitoon ja lapseen), on tärkeää steriloida välineet ennen jokaista käyttökertaa. Maidossa olevat taudinaiheuttajat voivat olla erityisen haitallisia lapselle, jonka immuunijärjestelmä ei ole vielä kehittynyt. Vauvan syöttövälineiden huolellisen pesun ja steriloinnin laiminlyöminen voi aiheuttaa vauvalle vatsavaivoja, ripulia ja tyytymättömyyttä. Kun vauva on tyytymätön, äitikin on.

Saatat hyvinkin ajatella, että tiedossa on siis taas yksi vaivalloinen lisätyö. Itse asiassa sterilointi on kuitenkin helppoa, nopeaa ja tehokasta, etenkin jos käytössäsi sterilointilaite, joka hyödyntää höyryä ja kuumennusta.