2 vuoden takuu
12860LLECOCP
Drive with care
Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.
Polttimotyyppi: C10W-sukkulapolttimo
12 V, 10 W
Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli
Erittäin kestävä polttimo
Polttimoiden lukumäärä: 10
Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi
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