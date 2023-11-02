2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
V Line
19" (48,3 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Nyt voit nauttia multimediasta ja sosiaalisista sovelluksista stereoäänillä. Nämä kiinteät kaiuttimet kuulostavat hyviltä, auttavat sinua pääsemään eroon kaapelisotkusta ja säästävät tilaa työpöydällä.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
4.1
5:stä
23
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight