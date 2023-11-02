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  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

190V4LAB/00

4.1
| (23) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!
Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Tehokas ääni 2 x 2 watin RMS-kaiuttimilla

Nyt voit nauttia multimediasta ja sosiaalisista sovelluksista stereoäänillä. Nämä kiinteät kaiuttimet kuulostavat hyviltä, auttavat sinua pääsemään eroon kaapelisotkusta ja säästävät tilaa työpöydällä.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

23

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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