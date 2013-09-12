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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

200V4LSB/00

4.3

| (12) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl Lite. Loistava valinta!

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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 20 (halkaisija 19,5 tuumaa / 49,5 cm)

Energy Star on merkkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta

Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

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Arviot

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4.3

5:stä

12

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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