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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

220S4LAB/00

Ympäristöystävällistä tehokkuutta
Philips LED-näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierrätettyä materiaalia.
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energiaa säästävällä LED-näytöllä

Ympäristöystävällistä tehokkuutta

  • S Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

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