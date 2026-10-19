2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220V3AB/00
Nauti upeasta kuvasta
Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat sekä stereokaiuttimet, jotka tehostavat multimediakokemusta.
V Line
22" (55,9 cm)
Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.
Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.
Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov
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