2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.
V Line
22" (55,9 cm)
Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.
Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov
Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.
4.1
5:stä
15
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
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Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED