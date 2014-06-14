2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
229C4QHSB/00
Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Full HD -näyttö
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.
Philipsin uusissa näytöissä on uuden sukupolven erittäin ohut LED-tekniikka, jonka ansiosta näytöt ovat entistä litteämpiä. Ohut näyttö sekä näyttää upealta että säästää tilaa työpöydällä.
5.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED