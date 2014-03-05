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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu IPS-LCD-näyttö

229C4QHSW/00

4.8
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Hämmästyttävän kaunis
Philipsin uuden tyylikkään ja erittäin ohuen Blade 2 -IPS-laajakuvanäytön suorituskyky on aina erinomainen
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Erittäin ohut ja tehokas IPS-näyttö

Hämmästyttävän kaunis

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD -näyttö

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

SmartImage: optimoitu näytön käyttökokemus

SmartImage: optimoitu näytön käyttökokemus

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.

Tyylikäs, erittäin ohut muotoilu takaa modernin ulkonäön

Philipsin uusissa näytöissä on uuden sukupolven erittäin ohut LED-tekniikka, jonka ansiosta näytöt ovat entistä litteämpiä. Ohut näyttö sekä näyttää upealta että säästää tilaa työpöydällä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

05/03/2014

Italia

Italia

Qulità immagine eccellente

Qualità immagine,facilità d'uso, aspetto,veramenteottimi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

22/09/2013

België

België

MENU D UTILISATION CONVIVIAL

Menu et utilisation aisée. Il n'y a pas grad chose d'autres à dire sur un écran. Luminosité correcte et menu complet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

09/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze

Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze in quanto avevo bisogno di luminosità anche da angolazioni più accentuate.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight

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