2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
237E4QSD/00
E Line
23" (58,4 cm)
Full HD -näyttö
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
2.0
5:stä
1
Arvio
zamine
02/07/2013
France
Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant
J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.
Arvioitu tuote: 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED
Arvioitu tuote: 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED