2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
241S4LCS/00
S Line
24" (61 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.
Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamakseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.
Arviot
EPEAT Gold on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa www.epeat.net.