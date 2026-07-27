2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
249C4QSB/00
Blade 2
24" (61 cm)
Full HD -näyttö
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.
Philipsin uusissa näytöissä on uuden sukupolven erittäin ohut LED-tekniikka, jonka ansiosta näytöt ovat entistä litteämpiä. Ohut näyttö sekä näyttää upealta että säästää tilaa työpöydällä.
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