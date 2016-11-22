2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273P3LPHEB/00
Innovatiivinen PowerSensor-näyttö auttaa pienentämään sähkölaskua
Ympäristöystävällinen EPEAT Gold -sertifioitu Philips Professional 273P3 LED -näyttö, jossa on älykäs PowerSensor-tunnistin, joka havaitsee käyttäjän läsnäolon ja säästää virrankulutusta säätämällä energiakuluissa jopa 80 %!
P Line
27" (68,6 cm)
Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.
Philips Super Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi ja siinä on 90 asteen Pivot-toiminto, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.
Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa www.epeat.net.