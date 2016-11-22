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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

273P3LPHEB/00

4

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Innovatiivinen PowerSensor-näyttö auttaa pienentämään sähkölaskua

Ympäristöystävällinen EPEAT Gold -sertifioitu Philips Professional 273P3 LED -näyttö, jossa on älykäs PowerSensor-tunnistin, joka havaitsee käyttäjän läsnäolon ja säästää virrankulutusta säätämällä energiakuluissa jopa 80 %!

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Innovatiivinen PowerSensor-näyttö auttaa pienentämään sähkölaskua

  • P Line

  • 27" (68,6 cm)

Näppärät kiinteät kaiuttimet

Näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut, ylös tai alas suunnatut jne. mallista ja muotoilusta riippuen.

Korkeudensäädön ansiosta istuma-asento on mukava

Philips Super Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi ja siinä on 90 asteen Pivot-toiminto, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.

Kallistuksen ja kiertonivelen avulla löydät sopivan katselukulman

Näytön telineessä olevan kallistus- ja kiertonivelmekanismin avulla näyttöä voi kiertää tai kallistaa eteen- tai taaksepäin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Arvioitu tuote: 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. EPEAT Gold on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa www.epeat.net.