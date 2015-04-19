2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
274E5QHSB/00
Huippuohut kehys
27" (68,6 cm)
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.
AH-IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatriisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.
4.5
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Vahvistettu ostaja
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.