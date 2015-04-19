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  • Energy Label Europe A
    AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
  • AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
  • Energy Label Europe A
    AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
  • AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
Tämä erittäin ohutreunainen Philips AH-IPS-näyttö toistaa kuvat tarkkoina ja värit eloisina. Mobile HD -linkin ansiosta voit toistaa sisältöä älypuhelimestasi.
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Erittäin ohut reuna, MHL

AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat

  • Huippuohut kehys

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

Nauti mobiililaitteesi sisällöstä isolta ruudulta MHL-tekniikan avulla

Nauti mobiililaitteesi sisällöstä isolta ruudulta MHL-tekniikan avulla

Mobile High Definition Link (MHL) on ääni- ja videoliitäntä, jonka avulla voit yhdistää mobiililaitteesi tai muun kannettavan laitteesi suoraan teräväpiirtonäyttöön. MHL-kaapelin (lisävaruste) ansiosta voit yhdistää MHL-mobiililaitteesi tähän isoon Philips MHL-näyttöön ja katsella HD-tasoista videokuvaa täyteläisellä digitaalisella äänellä. Nyt voit nauttia mobiililaitteesi peleistä, kuvista, elokuvista ja muista sovelluksista näytön suurelta ruudulta ja samalla ladata laitteesi, joten virta ei lopu koskaan kesken.

AH-IPS-näyttö tarjoaa upean kuvan ja laajan katselukulman

AH-IPS-näyttö tarjoaa upean kuvan ja laajan katselukulman

AH-IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Minimalistinen ulkoasu huippuohuella muodolla

Kehittyneen paneelitekniikan ansiosta Philipsin uusien näyttöjen reuna on vain noin 2,5 mm ja paneelimatriisien leveys on vain noin 9 mm. Niinpä näytön mitat on saatu minimalistisen pieniksi. Näytöt soveltuvat erityisen hyvin usean näytön käyttöön, pelaamiseen, graafiseen suunnitteluun ja ammattisovelluksien käyttöön. Huippuohuen reunan ansiosta käytössäsi on yksi suuri näyttö.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

29/09/2014

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  2. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  3. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.