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Tuotanto lopetettu

6500 seriesOhut Full HD -LED-TV Android™-järjestelmille

32PFT6500/12

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ohut Full HD -LED-TV Android-järjestelmille

Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävä 6500-sarjan FHD-TV ei ole vain tyylikäs. Sen Pixel Precise HD Enginen tuottama kirkas kuva, Ambilight, moderni ulkoasu ja oikeat materiaalit vievät katselukokemuksen aivan uudelle tasolle.

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Ambilight kahdella sivulla

Ohut Full HD -LED-TV Android-järjestelmille

  • 80 cm (32")

  • Full HD -LED-TV

  • Dual Core, 8 Gt:n laajennettava muisti

  • DVB-T/T2/C

Tehokas Dual Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä

Tehokas Dual Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä

Android-pohjaisessa televisiossa eri ominaisuuksien käyttäminen, sovellusten käynnistäminen ja videoiden katseleminen on helppoa, intuitiivista ja hauskaa. Android-järjestelmä valjastaa Dual Core -suorittimen kaikki tehot, joten TV toimii salamannopeasti ja helposti.

Android: nopeampi, monipuolisempi ja henkilökohtaisempi TV-elämys

Android-käyttöjärjestelmä ja nopea suoritin tekevät Smart TV:n käytöstä sulavaa ja helppoa. Käytössäsi on rajaton määrä sisältöä: Google Play™, Netflix, Internet-selain ja paljon muuta. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkeihisi.

Micro Dimming Pro takaa vaikuttavan kontrastin

Micro Dimming Pro takaa vaikuttavan kontrastin

Micro Dimming Pro optimoi television kontrastin ympäristön valaistuksen mukaan. Valosensori ja erityinen ohjelmisto analysoivat kuvaa 6 400 eri alueella, jotta pääset nauttimaan uskomattomasta kontrastista ja eloisasta kuvasta – sekä päivä- että yöaikaan.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

03/01/2016

Sverige

Sverige

I stort sett en perfekt 32 tummare

Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!

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Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

23/09/2015

Sverige

Sverige

Snygg tv med utmärkt bild och ljud

TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

  2. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  3. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  4. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  5. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  6. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  7. Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

  8. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

  10. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

  11. Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.