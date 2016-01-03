2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PFT6500/12
Ohut Full HD -LED-TV Android-järjestelmille
Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävä 6500-sarjan FHD-TV ei ole vain tyylikäs. Sen Pixel Precise HD Enginen tuottama kirkas kuva, Ambilight, moderni ulkoasu ja oikeat materiaalit vievät katselukokemuksen aivan uudelle tasolle.
80 cm (32")
Full HD -LED-TV
Dual Core, 8 Gt:n laajennettava muisti
DVB-T/T2/C
Android-pohjaisessa televisiossa eri ominaisuuksien käyttäminen, sovellusten käynnistäminen ja videoiden katseleminen on helppoa, intuitiivista ja hauskaa. Android-järjestelmä valjastaa Dual Core -suorittimen kaikki tehot, joten TV toimii salamannopeasti ja helposti.
Android-käyttöjärjestelmä ja nopea suoritin tekevät Smart TV:n käytöstä sulavaa ja helppoa. Käytössäsi on rajaton määrä sisältöä: Google Play™, Netflix, Internet-selain ja paljon muuta. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkeihisi.
Micro Dimming Pro optimoi television kontrastin ympäristön valaistuksen mukaan. Valosensori ja erityinen ohjelmisto analysoivat kuvaa 6 400 eri alueella, jotta pääset nauttimaan uskomattomasta kontrastista ja eloisasta kuvasta – sekä päivä- että yöaikaan.
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5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
HansDan
03/01/2016
Sverige
I stort sett en perfekt 32 tummare
Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
kitty
23/09/2015
Sverige
Snygg tv med utmärkt bild och ljud
TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.