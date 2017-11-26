TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Tuotekuva edestä
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus

Tuotanto lopetettu

4000 seriesErittäin ohut LED-TV

32PHT4032/12

4.2

| (15) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin ohut LED-TV

Kannettava ja kaunis. Philips 4000 -televisio on suunniteltu kulkemaan mukanasi. Erittäin ohuen muotoilunsa ja puhtaan valkoisen kehyksensä ansiosta se näyttää upealta kaikissa tiloissa.

Näytä kaikki edut
TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Valkoinen väri tekee huoneesta kuin huoneesta modernin tyylikkään

Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

15

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love my white TV

I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV

09/10/2017

Italia

Italia

Ottimo

La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

20/09/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.