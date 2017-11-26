2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4032/12
Erittäin ohut LED-TV
Kannettava ja kaunis. Philips 4000 -televisio on suunniteltu kulkemaan mukanasi. Erittäin ohuen muotoilunsa ja puhtaan valkoisen kehyksensä ansiosta se näyttää upealta kaikissa tiloissa.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
4.2
5:stä
15
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
markmusic
20/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.