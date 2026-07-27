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  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe

Tuotanto lopetettu

X-tremeVisionAuton Xenon-ajovalopolttimo

42403XVS1

Feel safe, drive safe
Tehokas ja kirkas Xenon-valoratkaisu tarjoaa jopa 50 % enemmän näkyvyyttä. Philips Xenon X-tremeVision on paras valinta vaativalle kuljettajalle.
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Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

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  • Polttimotyyppi: D3S

  • pakkauskoko: 1

  • 42 V, 35 W

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

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