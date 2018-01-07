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Tuotanto lopetettu

4000 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

48PFT4101/12

3.8

| (12) Arviot

Ohut Full HD -LED-TV

Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu, Perfect Motion Rate -liiketarkkuus ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Ohut Full HD -LED-TV

  • 121 cm (48")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon

Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon

Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

12

Arviot

2

07/01/2018

Suomi

Suomi

Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella

Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

25/08/2017

Suomi

Suomi

Hyvät toiminnot

Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

23/03/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra köp,kan verkligen rekommenderas.

En mycket bra produkt som är lättanvänd och ger en bra bild om du har tillgång till HD-sändningar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.