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Xenon VisionXenon-ajovalopolttimo

85122VIS1

3.8

| (296) Arviot

Feel safe, drive safe

Philipsin Xenon Vision korvaa yksittäisen palaneen polttimon ja mukautuu jäljelle jääneen polttimon väriin uuden, yhden polttimon korvaustekniikan ansiosta. Se sopii siis ihanteellisesti varapolttimoksi ja on myös taloudellinen.

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ihanteellinen varapolttimo

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

296

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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