3 vuoden takuu

Kattava 3 vuoden takuu takaa sinulle mielenrauhan. Philipsillä on huoltopalvelupisteitä kaikkialla maailmassa, ja palvelumme on erittäin nopeaa. Jos näyttöösi tulee toimintahäiriö, mikä on hyvin epätodennäköistä, paikallistamme ongelman ja korjaamme sen käden käänteessä.