Uskomaton vuorovaikutus monikosketuksen ansiosta

Integroitu kosketusteknologia vie vuorovaikutuksen ennennäkemättömälle tasolle. Usean kosketuskohdan ansiosta näytön käyttö on nyt joustavampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan ennen. Multi-Touch-näytöissä on automaattinen, optimoitu kosketuksen tunnistus. Näytön USB-liitäntä on HID-yhteensopiva, joten sen asennus ja käyttö hoituu Plug & Play -periaatteella.