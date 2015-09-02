2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM2260/12
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.
DualDock iPodille/iPhonelle
Pöytä- tai seinäkiinnitys
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 20 W
Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.
Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
2.7
5:stä
10
Arviot
lovephilips
02/09/2015
Nederland
Super fijn apparaat
Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.
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Arvioitu tuote: DCM2260 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2260 Micromuzieksysteem
announo
16/04/2014
Italia
ottimo e super consigliato!
Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!
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Arvioitu tuote: DCM2260 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2260 Sistema musicale micro
Ioane29
24/08/2017
France
Vite déçu
Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...
Arvioitu tuote: DCM2260 Microchaîne
Arvioitu tuote: DCM2260 Microchaîne