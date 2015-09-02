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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM2260/12

2.7

| (10) Arviot

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • DualDock iPodille/iPhonelle

  • Pöytä- tai seinäkiinnitys

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 20 W

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.7

5:stä

10

Arviot

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

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Arvioitu tuote: DCM2260 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

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Arvioitu tuote: DCM2260 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Arvioitu tuote: DCM2260 Microchaîne

Arvioitu tuote: DCM2260 Microchaîne

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