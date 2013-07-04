2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM3020/79
Runsas ja tehokas ääni
Täytä kotisi iPod/iPhone/iPad-sävelillä. Anna tyylikkään Philips-mikrojärjestelmän vapauttaa musiikkisi ja tuoda sen tehokkaan basson esiin wOOx-tekniikan avulla. Telakoi laite sellaisenaan, vaikka suojakotelossa.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
120 W
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
3.1
5:stä
83
Arviot
Coxy1961
04/07/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great sound quality
Great product, great price. All round overall excellent package
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system
RobertS
24/05/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system
Prince01
24/05/2013
United Kingdom
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system