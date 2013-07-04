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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM3020/79

3.1

| (83) Arviot

Runsas ja tehokas ääni

Täytä kotisi iPod/iPhone/iPad-sävelillä. Anna tyylikkään Philips-mikrojärjestelmän vapauttaa musiikkisi ja tuoda sen tehokkaan basson esiin wOOx-tekniikan avulla. Telakoi laite sellaisenaan, vaikka suojakotelossa.

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Hulluna ääneen

Runsas ja tehokas ääni

  • Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

  • 120 W

Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.1

5:stä

83

Arviot

04/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great sound quality

Great product, great price. All round overall excellent package

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3020 Micro music system

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