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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

DCM3100/12

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Rentoudu hyvän musiikin parissa

Philips Classic -mikrojärjestelmä toistaa musiikin selkeästi ja tarkasti. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta, lataa ne ja koe musiikin rikkaus MP3-CD-toiston, MP3 Linkin ja USB Directin avulla.

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Hulluna ääneen

Rentoudu hyvän musiikin parissa

  • iPod/iPhone-telakka

  • 60 W

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

19/11/2012

France

France

Ce produit est dans son ensemble très bon

Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).

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Arvioitu tuote: DCM3100 Microchaîne classique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3100 Microchaîne classique

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