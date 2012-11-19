2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Rentoudu hyvän musiikin parissa
Philips Classic -mikrojärjestelmä toistaa musiikin selkeästi ja tarkasti. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta, lataa ne ja koe musiikin rikkaus MP3-CD-toiston, MP3 Linkin ja USB Directin avulla.
iPod/iPhone-telakka
60 W
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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