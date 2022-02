Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.