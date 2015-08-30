ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.