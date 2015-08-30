2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva langaton ääni
iPhone 5:n ja uusimpien iPodien kanssa Lightning-liittimen kautta yhteensopiva DS3480-telakointikaiutin tarjoaa kristallinkirkkaan äänen ja lataa samalla laitteet. Bluetooth-suoratoiston ja ladattavan akun ansiosta voi kuunnella musiikkia langattomasti kaikkialla.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Kehittyneen digitaalisen äänentoiston, kahden aktiivikaiuttimen ja bassoportin ansiosta tämä telakointikaiutin tuottaa luonnollisen kirkkaan äänen ja syvän basson.
4.6
5:stä
11
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
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Arvioitu tuote: DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
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Arvioitu tuote: DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
diabolik
24/07/2014
Italia
eccellente prodotto e suono fantastico
ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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Arvioitu tuote: DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®