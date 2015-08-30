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Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-telakointikaiutin

DS3480/12

4.6

| (11) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva langaton ääni

iPhone 5:n ja uusimpien iPodien kanssa Lightning-liittimen kautta yhteensopiva DS3480-telakointikaiutin tarjoaa kristallinkirkkaan äänen ja lataa samalla laitteet. Bluetooth-suoratoiston ja ladattavan akun ansiosta voi kuunnella musiikkia langattomasti kaikkialla.

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Kotiisi sopiva langaton ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Dynaaminen, tilan täyttävä ääni

Kehittyneen digitaalisen äänentoiston, kahden aktiivikaiuttimen ja bassoportin ansiosta tämä telakointikaiutin tuottaa luonnollisen kirkkaan äänen ja syvän basson.

Tekniset tiedot

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4.6

5:stä

11

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

30/08/2015

België

België

Excellent appareil!

Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!

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Arvioitu tuote: DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®

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Arvioitu tuote: DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®

09/08/2014

España

España

Excelente producto, muy versátil por el bluetooth

Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)

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Arvioitu tuote: DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

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Arvioitu tuote: DS3480 Altavoz base con Bluetooth®

24/07/2014

Italia

Italia

eccellente prodotto e suono fantastico

ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.

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Arvioitu tuote: DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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