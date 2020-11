Erittäin joustava letku

DreamStation Go -laitteen mukana toimitettava uusi 12 mm:n erittäin joustava letku on Philipsin kaikkien aikojen ohuin ja kevyin. Entistä joustavampi letku antaa lisää liikkumavapautta nukkuessa ja on aiempia malleja helpompi pakata mukaan. Letkun molemmat päät on helppo napsauttaa paikoilleen. DreamWear-maskin liitäntä ja 22 mm:n ISO-sovitin muita maskeja varten.