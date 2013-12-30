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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MCM1120/12

3.5

| (6) Arviot

Rentoudu hyvän musiikin parissa

Kompaktin ja tyylikkään Philips MCM1120/12 Classic -mikromusiikkijärjestelmän äänentoisto on omaa luokkaansa. Dynamic Bass Boost tehostaa suosikkimusiikkisi MP3- ja CD- ja USB Direct -lähteistä.

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pienikokoisen musiikkijärjestelmän ansiosta

Rentoudu hyvän musiikin parissa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Nauha

  • 10 W

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Philips-musiikkijärjestelmän kokonaislähtöteho on 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Kasettidekki, jossa automaattinen pysäytys

Kompakti muotoilu

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Arviot

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3.5

5:stä

6

Arviot

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica

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