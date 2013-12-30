2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM1120/12
Rentoudu hyvän musiikin parissa
Kompaktin ja tyylikkään Philips MCM1120/12 Classic -mikromusiikkijärjestelmän äänentoisto on omaa luokkaansa. Dynamic Bass Boost tehostaa suosikkimusiikkisi MP3- ja CD- ja USB Direct -lähteistä.
CD, MP3-CD, USB, FM
Nauha
10 W
Philips-musiikkijärjestelmän kokonaislähtöteho on 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
3.5
5:stä
6
Arviot
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
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Arvioitu tuote: MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1120 Microcadena clásica