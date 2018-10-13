2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Runsas ja tehokas ääni
Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -liitäntöjen kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 20 W
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
3.9
5:stä
11
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Zertax
13/10/2018
België
Super
Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Microchaîne
Chiel
13/04/2016
België
Erg tevreden
Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Micromuzieksysteem
alexplane
14/08/2015
Deutschland
Alles super!
Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM1150 Mini Stereoanlage