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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM1150/12

3.9

| (11) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Runsas ja tehokas ääni

Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -liitäntöjen kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.

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Hulluna ääneen

Runsas ja tehokas ääni

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 20 W

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

11

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

1

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Micromuzieksysteem

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM1150 Mini Stereoanlage

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