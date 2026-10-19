2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM169/12
Hulluna ääneen
Philipsin Classic -mikromusiikkijärjestelmällä voit kopioida musiikkia suoraan CD-levyiltä USB-laitteeseen. Lisäksi dynaaminen bassokorostus takaa upean äänenlaadun!
CD:n kopiointi
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
Arviot
Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.