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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MCM169/12

Hulluna ääneen

Philipsin Classic -mikromusiikkijärjestelmällä voit kopioida musiikkia suoraan CD-levyiltä USB-laitteeseen. Lisäksi dynaaminen bassokorostus takaa upean äänenlaadun!

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • CD:n kopiointi

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.