2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM2050/12
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Nauti hyvästä musiikista useista lähteistä. Kuuntele MP3-CD-levyjä ja radiota tai kannettavia laitteita MP3 Link- ja USB Direct -liitäntöjen kautta. Kiinnitä MCM2050/12-mikrojärjestelmä seinälle tai sijoita se pöydälle. Upea laite sopii kaikkialle kotiin.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
3.6
5:stä
29
Arviot
DV62
09/08/2016
Italia
Vahvistettu ostaja
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2050 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2050 Sistema musicale micro
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
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Arvioitu tuote: MCM2050 Mini-Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2050 Mini-Stereoanlage
Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2050 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2050 Microchaîne