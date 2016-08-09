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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM2050/12

3.6

| (29) Arviot

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Nauti hyvästä musiikista useista lähteistä. Kuuntele MP3-CD-levyjä ja radiota tai kannettavia laitteita MP3 Link- ja USB Direct -liitäntöjen kautta. Kiinnitä MCM2050/12-mikrojärjestelmä seinälle tai sijoita se pöydälle. Upea laite sopii kaikkialle kotiin.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

29

Arviot

09/08/2016

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Sistema musicale micro

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Mini-Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Mini-Stereoanlage

31/12/2014

Suisse

Suisse

Enchanté

Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2050 Microchaîne

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