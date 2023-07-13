Ik heb deze radio nu al 4+ jaar, en heb daarnaast 2 exemplaren aan anderen cadeau gegeven. Bij aankoop was ik gecharmeerd door dat retro ontwerp, het geluid en de mogelijkheden, w.o. USB/Mp3 ondersteuning en zelfs een ouderwets tapedeck! Alle 3 apparaten doen het nog prima. Mijn dient als wekker in de slaapkamer terwijl de AUX ingang het geluid van de televisie uitstekend verwerkt. Er is echter een minpunt waarop ik me irriteer: het systeem heeft een ventilator aan de achterkant, voor de koeling. Deze is zeer hoorbaar bij zacht geluid, klinkt als een goedkope PC! Probeer maar van de stille passages van Keith Jarrett te genieten met dat gebrom... Als Philips de intentie had om herinneringen aan ouderwetse Hi-fi op te roepen, is dat aardig gelukt qua ontwerp. Echter, wanneer ik de radio zacht zet en de brom van de ventilator hoor, moet ik concluderen dat de opzet toch mislukt is op het gebied van geluid, waar het volgens me het meest ertoe doet.