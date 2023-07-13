2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM770/12
Hulluna ääneen
Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philipsin komponenttirakenteisella hifijärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.
Silkkinen diskanttikalotti
60 W
Alumiininen painevalettu rakenne on kevyt ja kestävä. Korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää kovaakin kulutusta.
Komponenttirakenteiseen mikrosarjaan kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista jalkaa. Se voi estää tärinän, ylikuumenemisen sekä vahvistimen ja CD-laitteen elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
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3.4
5:stä
10
Arviot
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
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Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Käyttöpäivä 2023-06-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Käyttöpäivä 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp