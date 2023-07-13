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Tuotanto lopetettu

Heritage AudioKomponentti-hifi-järjestelmä

MCM770/12

3.4

| (10) Arviot

Hulluna ääneen

Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philipsin komponenttirakenteisella hifijärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.

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Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen

  • Silkkinen diskanttikalotti

  • 60 W

Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

Alumiininen painevalettu rakenne on kevyt ja kestävä. Korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää kovaakin kulutusta.

Korkealaatuinen komponenttirakenne ja jalusta

Korkealaatuinen komponenttirakenne ja jalusta

Komponenttirakenteiseen mikrosarjaan kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista jalkaa. Se voi estää tärinän, ylikuumenemisen sekä vahvistimen ja CD-laitteen elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

10

Arviot

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Käyttöpäivä 2023-06-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Käyttöpäivä 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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