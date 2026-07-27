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  • Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.
  • Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.
  • Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.
  • Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.

Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

SHE1405BK/10

Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.
Vaihda soittolistasta podcastiin tai puheluun silmänräpäyksessä. Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit ja passiivinen melunvaimennus takaavat selkeän äänen. Löydä vaihdettavien korvatyynyjen kolmesta kokovaihtoehdosta sopivat.
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Musiikkia ja puhetta

Kuuluvaa musiikkia. Selkeitä puheluita.

Kirkas ääni

Uppoudu podcastiin. Anna musiikin liikuttaa. Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat korvatyynyt eristävät taustaäänet täydellisesti. Nauti kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta.

Johtoon sijoitettu kaukosäädin. Helppo vaihtaa soittolistasta puheluun

Vastaa puheluun tai keskeytä toisto koskematta älypuhelimeen johtoon sijoitetulla kaukosäätimellä.

Johdon pituus 1,2 m

Näissä nappikuulokkeissa on 1,2 m:n johto. Kuulokkeiden ja johdon välissä on pehmeä kumiosa, joka suojaa liitosta ja varmistaa äänen kuulumisen.

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