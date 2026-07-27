2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE1405BK/10
Uppoudu podcastiin. Anna musiikin liikuttaa. Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat korvatyynyt eristävät taustaäänet täydellisesti. Nauti kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta.
Vastaa puheluun tai keskeytä toisto koskematta älypuhelimeen johtoon sijoitetulla kaukosäätimellä.
Näissä nappikuulokkeissa on 1,2 m:n johto. Kuulokkeiden ja johdon välissä on pehmeä kumiosa, joka suojaa liitosta ja varmistaa äänen kuulumisen.
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