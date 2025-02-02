TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Sankakuulokkeet

SHL3000WT/00

4

| (14) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Voimakas ääni

Philips SHL3000WT/00 -kuulokkeet tarjoavat tehokkaan äänen ja basson. Yhdessä kääntyvien ja pehmustettujen korvakupujen kanssa saat täydellisen kuuntelukokemuksen myös liikkeellä ollessasi.

Näytä kaikki edut

DJ-tyyli

Voimakas ääni

  • DJ monitor -tyyli

  • valkoinen

1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.

Litteä ja kokoontaitettava johto on helppo kuljettaa mukana

32 mm:n kaiutinelementti tehokkaaseen ja dynaamiseen äänentoistoon

32 mm:n kaiutinelementti tehokkaaseen ja dynaamiseen äänentoistoon

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

14

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

2

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones

Käyttöpäivä 2024-10-02

Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones

Käyttöpäivä 2024-10-02

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.