2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL3000WT/00
Voimakas ääni
Philips SHL3000WT/00 -kuulokkeet tarjoavat tehokkaan äänen ja basson. Yhdessä kääntyvien ja pehmustettujen korvakupujen kanssa saat täydellisen kuuntelukokemuksen myös liikkeellä ollessasi.
DJ monitor -tyyli
valkoinen
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.
4.0
5:stä
14
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones
Käyttöpäivä 2024-10-02
Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones
Käyttöpäivä 2024-10-02
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3000WT Headband headphones
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel