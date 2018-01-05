2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL3850NC/00
Enemmän ääntä, vähemmän melua
Uppoudu musiikkiin innovatiivisen aktiivisen ActiveShield™-melunvaimennustekniikan avulla. Painetta vähentävät tyynyt lisäävät käyttömukavuutta, ja kompaktin taitettavan muotoilun ansiosta kuulokkeita on helppo pitää mukana ja säilyttää.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Kompaktit, taittuvat
Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennustekniikka sisältää kaksi takaisinpäin syöttävää mikrofonia, jotka vaimentavat matalataajuisia ääniä. Järjestelmä tunnistaa ympäristön äänet ja luo niille vastakkaisen ääniaallon, joka vaimentaa taustamelun täysin.
Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa kuljettamista matkalla.
Viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.
2.9
5:stä
9
Arviot
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
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Arvioitu tuote: SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
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Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer