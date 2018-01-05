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Tuotanto lopetettu

Melua vaimentavat kuulokkeet

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Arviot

Enemmän ääntä, vähemmän melua

Uppoudu musiikkiin innovatiivisen aktiivisen ActiveShield™-melunvaimennustekniikan avulla. Painetta vähentävät tyynyt lisäävät käyttömukavuutta, ja kompaktin taitettavan muotoilun ansiosta kuulokkeita on helppo pitää mukana ja säilyttää.

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voimakas basso

Enemmän ääntä, vähemmän melua

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Kompaktit, taittuvat

ActiveShield™-melunvaimennus vähentää melua jopa 97 prosenttia

ActiveShield™-melunvaimennus vähentää melua jopa 97 prosenttia

Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennustekniikka sisältää kaksi takaisinpäin syöttävää mikrofonia, jotka vaimentavat matalataajuisia ääniä. Järjestelmä tunnistaa ympäristön äänet ja luo niille vastakkaisen ääniaallon, joka vaimentaa taustamelun täysin.

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa kuljettamista

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa kuljettamista

Kompakti, kokoontaittuva muotoilu helpottaa kuljettamista matkalla.

Suljettu takaosa vaimentaa ympäristön melun

Suljettu takaosa vaimentaa ympäristön melun

Viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan äänentoiston.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.9

5:stä

9

Arviot

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

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Arvioitu tuote: SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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