Langaton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.