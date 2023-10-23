2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
WAS7000/12
Nauti musiikista kaikissa huoneissa
Kun Philips WAS7000 on missä tahansa huoneessa, voit soittaa lempimusiikkiasi langattomasti suoratoistona musiikkikeskuksessa. Lisäksi voit toistaa GoGear- tai iPod-laitteen sisältöä valinnaisen kahden laitteen telakointiaseman avulla.
Super Sound -äänipaneeli
Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
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3.6
5:stä
5
Arviot
Jazz3467
23/10/2023
United Kingdom
Great addition to my collection
The sound quality is good, the functions are useful and it looks good
Edut
Looks good and sounds good
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Käyttöpäivä 2023-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Käyttöpäivä 2023-09-23
PhilMidd
27/03/2018
United Kingdom
Now old, But Still Amazing!!!
After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station
hansli
15/07/2012
Suisse
sehr gute Farbwiedergabe
Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station