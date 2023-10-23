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Tuotanto lopetettu

StreamiumLangaton musiikkiyksikkö

WAS7000/12

3.6

| (5) Arviot

Nauti musiikista kaikissa huoneissa

Kun Philips WAS7000 on missä tahansa huoneessa, voit soittaa lempimusiikkiasi langattomasti suoratoistona musiikkikeskuksessa. Lisäksi voit toistaa GoGear- tai iPod-laitteen sisältöä valinnaisen kahden laitteen telakointiaseman avulla.

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Täydellistä musiikillista nautintoa ja vapautta

Nauti musiikista kaikissa huoneissa

  • Super Sound -äänipaneeli

Langaton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä

Langaton suoratoisto musiikkikeskuksenja -asemien välillä

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskuksesta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetystä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Hälytys- ja ajastustoiminto

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

5

Arviot

2

23/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great addition to my collection

The sound quality is good, the functions are useful and it looks good

Edut

Looks good and sounds good

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Käyttöpäivä 2023-09-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Käyttöpäivä 2023-09-23

27/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Now old, But Still Amazing!!!

After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

15/07/2012

Suisse

Suisse

sehr gute Farbwiedergabe

Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium WAS7000 Wireless Music Station

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