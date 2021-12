Patjan puhdistamisen perusteet on helppo oppia seuraavien askelten avulla.

Askel 1: Tuuleta patja

Paras tapa puhdistaa patja on aloittaa kunnon tuuletuksella – tämä on työvaihe, jonka voit tehdä säännöllisesti. Älä petaa sänkyä aamulla saman tien vaan taittele täkki sivuun ja nosta patja kyljelleen. Näin pölypunkit eivät pesiydy patjaan yhtä helposti ja kosteus pääsee poistumaan patjasta. Tuulettaminen estää myös hometta ja tunkkaisten hajujen syntyä.

Askel 2: Pese petivaatteet

Kun olet tuulettanut patjan, pese lakanat ja petivaatteet. Tämä auttaa eliminoimaan pölypunkkeja patjasta häiritsemällä niiden pesiytymistä. Samalla se pitää myös lakanat pehmeinä ja hygieenisinä. Pese vuodevaatteet mieluiten kerran viikossa. Patjasuojien ja petauspatjojen pesu on hyvä hoitaa parin kuukauden välein. Seuraavat askeleet näyttävät, miten itse patjan puhdistus onnistuu perusteellisesti.

Askel 3: Hankkiudu eroon pölypunkeista imuroimalla

Imuroi patjasi joka viikko pölypunkkien, hilseen ja hiusten eliminoimiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos koirasi tai kissasi nukkuvat sängyssäsi ja jättävät helposti karvojaan pehmeisiin huonekaluihin ja tekstiileihin. Imurointi on tärkeää myös siinä tapauksessa, jos joku perheenjäsenistäsi kärsii pölypunkkiallergiasta. Tehokkaalla pölynimurilla, kuten Philips SpeedPro Max -imurilla , voit puhdistaa patjasi nopeasti ja perusteellisesti. Siinä on hyvä imuteho, ja suuttimessa on LED-lamput, jotka tekevät myös sängynalusen imuroinnista helppoa.



Askel 4: Puhdista patja ruokasoodalla tahrojen ja hajujen poistamiseksi

Esimerkiksi runkopatjan pesu voi olla haastavaa, sillä patjaa ei voi tietenkään laittaa pesukoneeseen, mutta voit poistaa tahrat ja hajut ruokasoodan avulla. Näin puhdistat patjan perusteellisesti kotikonstilla – ja tarvikkeeksi tarvitset vain pari vakiovarustetta keittiön kaapista.