Aloitetaan kysymyksestä, joka on todennäköisesti päällimmäisenä mielessäsi. Miten usein todella pitäisi pyyhkiä pölyjä, mopata ja siivota? Nyrkkisääntö on, että siivoaminen kerran viikossa on yleensä tarpeeksi. On kuitenkin hetkiä, jolloin voi olla hyvä idea tehdä tavallista viikkosiivoussuunnitelmaa, eli imurointia ja pölyjen pyyhkimistä, perusteellisempi siivous – esimerkiksi perinteinen kevätsiivous tai tehosiivous ennen vieraiden vastaanottamista.