Puulattioiden oikeaoppinen puhdistus riippuu siitä, miten ne on käsitelty. Mitä vahvempi pintakäsittely, sitä vähemmän arka lattia on erilaisille huoltotoimenpiteille. Kaikkia kovapuulattioita ei kuitenkaan käsitellä samalla tavalla. Puu saattaa olla käsittelemätön, öljytty tai vahattu, maalattu tai vasta esikäsitelty lakkausta varten. Ennen kuin alat pyyhkiä puulattioita, tarkista, miten lattia on käsitelty. Voit tehdä sen seuraavien askelten avulla:

Valitse lattiasta huomaamaton alue testausta varten ja tiputa siihen pari tippaa vettä. Jos vesi katoaa saman tien ja puuhun jää tumma tahra, lattiaa ei todennäköisesti ole käsitelty tai ainakaan asianmukaisesti öljytty. Jos tipat pysyvät puun pinnassa hetken imeytymättä, voit olettaa, että puu on käsitelty ja sen voi puhdistaa vedellä.



Vinkki: Vaikka lattia olisikin käsitelty, vettä kannattaa aina käyttää varovaisesti.