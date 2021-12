Yksi parhaista asioista parkettilattiassa on elegantin ulkonäön ohella myös se, että lattia on helppo pestä. Kun luuttuat parkettilattiaa, pidä huoli, että moppi on vain hieman kostea, ei liian märkä. Liian runsas vedenkäyttö voi vahingoittaa parkettia ja saada sen turpoamaan ajan myötä. Erityisten parkettilattioille tarkoitettujen puhdistusaineiden käyttäminen on paras tapa puhdistaa parkettilattiat.