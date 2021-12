Oli kyse sitten pyökistä, koivusta tai tammesta, parkettilattia on ihanteellinen tapa tuoda kotiin luonnonmateriaalin kotoista lämpöä ja muuttaa täysin huoneen tunnelma. Samalla parketti aitoine väreineen ja puun syiden uniikkeine muotoineen voi tuoda kotiin myös eleganssia. Eikä siinä kaikki: parkettilattia on lisäksi luja ja kestävä – ja parketin hoito on helpompaa kuin monien muiden lattiamateriaalien.

Parketin hoito ja sen säännöllinen peseminen on tärkeää lattian suojelemiseksi – näin saat nauttia parkettilattiastasi mahdollisimman pitkään. Lue lisää ja tutustu yksinkertaiseen parkettilattioiden hoito-oppaaseen, jossa kerromme, miten parketin pesu onnistuu, miten parketista poistetaan tahrat ja miten saat parketin kiiltämään.