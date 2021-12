Auton penkkien pesu – näin saat koirankarvat pois autosta



Näky on tuttu kaikille lemmikkien omistajille: menet eläinlääkäriin, lomalle tai vaikka vain päiväretkelle, ja myös nelijalkainen ystäväsi on mukana auton tavaratilassa tai takapenkillä. Kotiin päästyäsi huomaat, että auton sisäosista on nyt täynnä karvoja (tai mutaa). Tilanteen välttäminen on lähes mahdotonta, mutta ongelman voi hoitaa monella tavalla. Vinkkiemme avulla opit, miten koirankarvojen poisto autosta onnistuu parhaiten nopeasti ja perusteellisesti. Auton penkkien pesusta ja auton kumimattojen pesusta säästämäsi ajan voit käyttää johonkin muuhun mukavaan karvaisten kavereidesi kanssa!