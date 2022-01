SpeedPro Max

"Paras imuri, joka meillä on koskaan ollut."

Paras imuri, joka meillä on koskaan ollut. Meillä on ollut tavallisia imureita, johdottomia ja robotti-imureita. Tämä on ehdottomasti niistä paras! Uskomattoman tehokas! Välttämättömyys pienten lasten vanhemmille!