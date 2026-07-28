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Philipsin asiakastuki

Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?

Philips Airfryerilla voi valmistaa herkullisia ruokia. Löydät uusia Philips Airfryer -reseptejä useammastakin paikasta. Inspiroivia Philips Airfryer -reseptejä löytää esimerkiksi näin: 1. HomeID-sovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Osoitteessa www.home.id/app on lisätietoja HomeID-sovelluksesta.
2. Lataa Philips Airfryer -reseptivihko, jossa on innostavia, helppoja Airfryer-reseptejä. Aloita lataus napsauttamalla tätä. (Huomautus: tiedoston koko on 32 Mt, joten lataaminen voi kestää muutaman minuutin)
3. Etsi Philips Airfryer -reseptejä internetistä.

Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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