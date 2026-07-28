Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?

Philips Airfryerilla voi valmistaa herkullisia ruokia. Löydät uusia Philips Airfryer -reseptejä useammastakin paikasta. Inspiroivia Philips Airfryer -reseptejä löytää esimerkiksi näin: 1. HomeID-sovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Osoitteessa www.home.id/app on lisätietoja HomeID-sovelluksesta. 2. Lataa Philips Airfryer -reseptivihko, jossa on innostavia, helppoja Airfryer-reseptejä. Aloita lataus napsauttamalla tätä. (Huomautus: tiedoston koko on 32 Mt, joten lataaminen voi kestää muutaman minuutin) 3. Etsi Philips Airfryer -reseptejä internetistä.
Skannaa alla oleva QR-koodi ja lataa HomeID-sovellus iOS App Storesta tai Google Play -kaupasta:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›