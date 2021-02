Varmista puhdas ilma ja optimaalinen kosteus





Ilmanlaatu on kasvava ongelma joka puolella maailmaa, joten puhdas ilma on nyt entistäkin tärkeämpää. Kodin sisäilman puhdistaminen on hyvä alku ja helpottaa hengittämistä.



Myös optimaalinen ilmankosteus on tärkeää. Kuiva sisäilma saattaa ärsyttää silmiä, nenää ja kurkkua ja altistaa niitä allergeeneille, bakteereille ja muille epäpuhtauksille. Talvella lämmitys saattaa kuivattaa sisäilmaa ja kesällä taas ilmastointi. Kuiva hengitysilma vaikeuttaa nukkumista ja saattaa pahentaa allergioita, astmaa ja muita hengityselimistön ongelmia. Lisäksi se kuivattaa hiuksia ja ihoa.



Olemme yhdistäneet tehokkaan VitaShield IPS -puhdistustekniikkamme ja NanoCloud-kosteutustekniikkamme. Tämä yhdistelmälaite suojaa sinua ja perhettäsi haitallisilta hiukkasilta ja helpottaa allergioista, heinänuhasta tai muista hengityselimistön ongelmista kärsivien oloa kotonasi.