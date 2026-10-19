2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
190S1CB/00
Ergonominen näyttö parantaa tuottavuutta
SmartImage-, SmartContrast-, SmartControl- ja TrueVision-ominaisuuksilla varustettu energiaa säästävä 190S1-yritysnäyttö parantaa tuottavuutta.
48 cm (19") w S-line
Kuvasuhde 16:10
Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.
Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan täysin kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukan noudattamisen ansiosta laitteissamme on entistä vähemmän myrkyllisiä aineita, eivätkä ne sisällä lainkaan esimerkiksi lyijyä. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on vähennetty huomattavasti, ja LED-taustavalaistut näytöt ovat täysin elohopeattomia. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.asimpleswitch.com/global/.
EPEAT Silver -merkinnän saaneet Philips-näytöt takaavat suojan ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Näytöt säästävät aiempaa paremmin energiaa, ja niiden ilmastolle haitallisten kasvihuonekaasujen päästöarvot ovat alhaiset. EPEAT-ohjelma auttaa ostajia arvioimaan, vertaamaan ja valitsemaan näyttöjä Yhdysvaltain EPA:n tukemien 51 ympäristökriteerin mukaan. EPEAT Silver on kelvollinen ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Tarkista rekisteröinnin tila maassasi osoitteesta www.epeat.net.
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